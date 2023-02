Belshazzar: Oratorium in drei Teilen von Georg Friedrich Händel

Belshazzar ist ein Oratorium in drei Teilen von Georg Friedrich Händel, dessen Entstehung sich anhand eines Briefwechsels des Komponisten mit dem Librettisten Charles Jennens nachvollziehen lässt.

Ab 20. Februar präsentiert das MusikTheater an der Wien im MuseumsQuartier in einer Neuproduktion den Fall Babylons unter seinem berüchtigten Herrscher Belshazzar und stellt damit die nach wie vor weltbewegenden Fragen, die schon im Entstehungsjahr 1745

nach geeigneten Antworten suchten: Was ist rechtmäßige Herrschaft? Wie weit darf ein politisches Oberhaupt eigene Interessen in den Mittelpunkt des Staatsgeschäftes stellen? Können Gläubige unterschiedlicher Religionen jemals zu einem friedvollen Miteinander finden?