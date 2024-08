Gerhard Bronner und Georg Greissler wurden beide 1922 in Wien geboren.

Anlässlich ihres 102. Geburtstags Georg Kreislers finden sich Bela Koreny, Karl Markovics, Katharina Straßer, Ethel Merhaut, Wolf Bachofner und Lilian Klebow zu einer Hommage im THEATER IM PARK ein. Die Geschichte zweier genialer Liedermacher, die Freunde waren und zu Feinden wurden – die sich aber immer sehr zugetan waren: Gerhard Bonner und Georg Kreisler.



Beide mussten als Jugendliche ihre Heimat Wien verlassen. Sie flohen und kamen zurück. Bronner 1948, Kreisler 1955. Ihr erstes Geld verdienten sie mit Unterhaltung. Die von Gerhard Bronner geführte Marietta-Bar (heute das Cabaret Fledermaus in der Spiegelgasse) war unter anderem einer ihrer gemeinsamen „Kultstätten“. 1959 übernahm Bronner das Neue Theater am Kärntnertor (bis 1966), wo das Kabarett-Ensemble grandiose Erfolge feierte. Gerhard Bronner schrieb Erfolgslieder wie „Der g’schupfte Ferdl“, „Der Halbwilde“, „Der Bundesbahnblues“ oder „Der Papa wird’s schon richten“. Nach seiner Rückkehr nach Wien 1955 spielte Kreisler seine Chansons vorwiegend in Gerhard Bronners Marietta-Bar. 1956 pachtete er zusammen mit Bronner das Intime Theater in der Liliengasse. Die Wege der beiden trennten sich, aber künstlerisch trafen sie immer wieder aufeinander.



Das Gegensätzliche der beiden Künstler ist das Spannungsfeld des amüsanten Nachmittags im THEATER IM PARK. Gezeigt wird eine Hommage an ein Jahrhundert, aus der Sicht zweier Wiener Juden, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Doch eine Gemeinsamkeit konnten sie nie ablegen: Wien.