Bei der GLOBART Academy setzt man sich mit Macht auseinander

Die GLOBART Academy ist ein international agierendes, interdisziplinäres Forum für Zukunftsthemen. Sie findet heuer von 30. bis 31. Oktober im Reaktor Zwentendorf statt.



Seit 20 Jahren versammelt sie Künstlerinnen und Künstler sowie Referentinnen und Referenten aus den Bereichen Wirtschaft, Philosophie, Politik, Naturwissenschaft und Technik. Sie ist eine Plattform für Menschen, die bereit sind für Veränderung und diese in einem interaktiven Prozess mitgestalten möchten. 2020 setzt GLOBART die Triade über Schlüsselbegriffe der Gegenwart LEBEN.MACHT.SINN. mit dem Schwerpunkt MACHT fort: Ob Klimawandel, Flucht oder Pandemie – alle Krisen der Gegenwart stellen die Machtfrage auf ganz neue Weise und verlangen nach einem koordinierten kollektiven Handeln. Von Millionen. GLOBART macht sich auf die Suche nach Ideen, Menschen und Projekten, die sich damit auseinandersetzen, wie wir Macht ergreifen, Macht verteilen oder auch Macht abgeben. Und wo ließe sich besser über Macht reflektieren und diskutieren als in der Atmosphäre eines Atomkraftwerks, das wegen eines Volksentscheids niemals in Betrieb genommen wurde?