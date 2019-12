Begegnen Sie Beethoven im Haus der Musik

In Kooperation mit dem Beethoven-Haus Bonn präsentiert das Haus der Musik seine zweite Sonderschau. Sie heißt „ Bernsteins Beethoven“ und beleuchtet Leonard Bernsteins Interpretation von Beethovens Werk (3. 10. 2020 bis 10. 1. 2021).

In Themenführungen stehen dann wieder Beethovens Lebensumfeld und Alltag im Mittelpunkt. So steckt die Führung „It´s all about Beethoven“ nicht zuletzt den Kontext ab, in dem seine Musik entstand. Wie bedingten gesellschaftliche und kulturpolitische Phänomene sein Schaffen? In der Führung „ Beethoven und die Liebe“ erfahren Besucher über Liebesbeziehungen und wie Beethoven sie in seiner Musik verarbeitete. Die Führungen richten sich an Einsteiger und an mit Beethoven Vertraute. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es passende Angebote. „Hör auf Ludwig!“ heißt etwa eine interaktive Kinderführung, die Ludwig van Beethovens Musik und Leben Kindern zwischen sechs und elf Jahren spielerisch näherbringt.

Am Beethoven-Pfad schaffen 15 Stationen im Haus Berührungspunkte zur Musik des Meisters. Diese – und wie es sich anfühlt, Teil eines Musikensembles zu sein – bringt „Inside Beethoven!“ näher, ein Projekt der Hochschule für Musik Detmold. In einem als Bühne inszenierten Raum, können Besucher dank ausgefeilter Akustik erleben, wie Musiker sich und ihre Kollegen während des Spielens hören. Und Beethovens Musik so unmittelbar wie selten erleben.