Baumschlager - Premiere

Plötzlich soll Frieden herrschen in Nahost?! Kein Bedarf mehr für Blauhelme? Auch nicht für heldenhafte Verteidiger des jeweiligen Landes? Kein Platz mehr für Kriegsgewinner? Eine für alle Seiten zumindest verunsichernde – wenn nicht gar unerwünschte neue Situation!



In dieser (fiktiven) Zeit begegnen wir Werner Baumschlager, dem gutmütigen, pflichtbewussten im Nahen Osten stationierten österreichischen UN Offizier, dessen aktuelle Aufgabe es ist, die letzten Minen im Grenzgebiet zu räumen um den Weg für die neue Ära des Friedens zu ebnen.



Baumschlager will eigentlich für alle nur das Beste, alle – auch er selbst – sollen glücklich sein. Sehr geschickt stellt er sich dabei nicht immer an. Auch für ihn bedeutet der Frieden nicht nur Freude, sondern unliebsame Veränderungen. Denn durch unglückliche Umstände, erfahren die Israelin Sigal und die Libanesin Nadia – beide Werners Geliebte – voneinander, und zu allem Überfluss entdeckt auch Werners in Österreich lebende Ehefrau Martha sein Doppelleben und macht sich nach Israel auf, um ihn zu stellen.



Schauspieler: Thomas Stipsits, Gerti Drassl, Anatole Taubmann, Meyrav Feldman, Moran Rosenblatt u.a.