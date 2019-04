Barocke Blumenbeete im fürstlichen Ambiente von Schloss Hof

Der Barockgarten auf Schloss Hof ist vollendet und erstrahlt in neuem Glanz. Nun ist es Zeit, diesen in vollen Zügen zu genießen. Eine ganz besondere und exklusive Gelegenheit bietet der Workshop " Barockbeete anlegen", bei dem Sie gemeinsam mit GärtnerInnen von Schloss Hof ein barock anmutendes Blumenbeet anlegen. Mit Schaufel, Pflanzplan und viel Elan geht´s los! Nach getaner Arbeit erhalten Sie im Anschluss an den Workshop ein Pflanzen-Give-Away. Sie wollten schon immer ein Barockbeet in Ihrem Garten? Lernen Sie beim exklusiven Workshop auf Schloss Hof, wie man ein solches anlegt.

Der Workshop findet am Samstag, 18. Mai um 14:00 statt.