Barça Kinder-Fußballcamp: Die Messis vom Wienerberg

44 Jahre nachdem der „Goleador“ Hans Krankl beim FC Barcelona gespielt hat, fällt Aitor Fernández immer noch der Stürmer aus Wien ein, wenn man ihn fragt, was er über den österreichischen Fußball weiß. Der katalanische Jugendtrainer nennt die heimische Fußballlegende „Hansi Krankl“ und fügt hinzu: „Er war ein sehr wichtiger Spieler in Barcelona und Torschützenkönig der spanischen Liga.“ Aber natürlich kenne er auch Yusuf Demir , der 2021 beim FC Barcelona spielte, sagt der Katalane.

Auch heuer macht einer der bekanntesten Fußballvereine der Welt wieder in Wien halt, um hier fünf Tage lang auf der Anlage des SV Wienerberg an den Fußball-Fertigkeiten von Mädchen und Buben zwischen sechs und 16 Jahren zu feilen.

Aitor Fernández ist Trainer der Barça Academy . Das Subunternehmen des FC Barcelona veranstaltet in 40 Ländern weltweit Camps für Kinder und Jugendliche . Im Vorjahr leitete Fernández bereits ein Fußball-Sommercamp in Wien .

Pau Cubarsí, Lamine Yamal und Co.: Die Jungen als Trumpf

Apropos Profis. So viel älter sind die Leistungsträger im aktuellen Profikader des FC Barcelona gar nicht. Pau Cubarsí ist 17, Lamine Yamal 16. Die beiden Absolventen der berühmten Barcelona-Akademie „La Masia“ sind derzeit Punktegaranten in der Primera División. Cubarsí in der Innenverteidigung, Yamal am Flügel.