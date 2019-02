Die Wiener Sängerknaben haben eine über 500-jährige Geschichte. Eine solche Tradition leben heißt in die Zukunft gehen; Altes und Neues verbinden. Eine Stärke der Wiener Sängerknaben ist die Musik der Familie Strauss, die für die großen Hofbälle geschrieben wurde. Sinn und Zweck dieser Bälle war es, gemeinsam zu feiern, sich und den Gästen eine unvergessliche Nacht zu schenken, und gemeinsam für gute Zwecke zu sammeln.



Am 29. März 2019 findet der „Ball der Wiener Sängerknaben“ zum ersten Mal im Palais Coburg Residenz statt. Der prachtvolle spätklassizistische Bau wurde auf der Braunsbastei errichtet und diente August von Sachsen-Coburg und Gotha und seiner Frau Clementine d’Orléans als Residenz. Nach einer wechselvollen Geschichte wurde das Palais schließlich umfassend restauriert und 2003 als Luxushotel mit zwei Restaurants eröffnet.



In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) und dem MuTh geben die „singenden Botschafter“ jedes Jahr einem anderen Land eine besondere Stimme: 2019 steht Japan im Mittelpunkt dieses festlichen Abends. Anlass ist das Jubiläum der 150-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und Österreich.