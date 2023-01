Baden Redoute: Der spektakulärste Ball der Saison

Wer zum Faschingsausklang einmal noch so richtig feiern will, der ist bei der Faschings-Redoute am 20. Februar im Casino Baden genau richtig. Mit der Ö3-Disco wird zu den aktuellen Hits getanzt. Wer den klassisch gediegenen Tanz und den Charme eines Wiener Balls schätzt, ist bei der Musik von Tini Kainrath mit dem Bernd Fröhlich Orchester im Festsaal bestens aufgehoben. Diese wechselt sich mit dem weiblichen Orchester Rondo Vienna, bekannt durch ihre Auftritte mit dem Dancing Stars Orchester, ab. Wer es hingegen rockiger will, der ist bei Band STEREOPARTY im Casineum zu Hause. Um Mitternacht lädt die Tanzschule Zehender zur allseits beliebten Quadrille und Amadeus-Award Gewinner THORSTEINN EINARSSON wird unter anderem seinen Hit „Leya“ live zum Besten geben.