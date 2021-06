Nicht selten basieren die besten Lieder bekanntlich auf den besten Geschichten. Und im besten Fall sind diese sogar wahr: Seit 2015 AVECs erste EP "Heartbeats" erschienen ist, rüttelt die junge österreichische Musikerin gekonnt an dem Bild, das man über Popmusik hatte. Ihr Debütalbum "What If We Never Forget" wurde mit mehreren Nominierungen bei den mehreren Nominierungen bei den Austrian Amadeus Music Awards belohnt.

Mittlerweile tour AVEC mit großer Liveband durch Europa und darf sich in Österreich über ausverkaufte Touren freuen. Am 4. Juli gastiert sie im Globe Wien Open Air.