Augmented Reality zum Greifen nah

Augmented Reality - das beduetet technischer Fortschritt in Reinkultur. Das Trickymind Museum kennt das große Potenzial dieser Hightech Innovation und lädt seine Gäste ein, auf 1200 qm verteilt auf 3 Stockwerken, eine faszinierende Welt voller bleibender Eindrücke zu erleben.



Im Gegensatz zu Virtual Reality, bei der ein User vollständig in eine virtuelle Welt eintaucht und die physische Realität dabei ausgeblendet wird, nehmen wir bei Augmented Reality die physische Realität weiterhin wahr. Diese wird jedoch um virtuelle Elemente ergänzt, wodurch der Nutzer eine erweiterte Realität erlebt. Im Trickymind Museum setzt man genau auf dieses Prinzip und bietet eine Vielzahl spannender Stationen an, die den Gästen die Interaktion mit unterschiedlichen, virtuellen Themen ermöglicht. Dabei spielt die Handwerkskunst international agierender Künstler und Maler eine wesentliche Rolle, denn so gewieft die Software auch sein mag, ersetzen kann sie den künstlerischen Aspekt, der von Menschenhand

einfließt, nicht. Erst die Kombination aus beiden Welten ermöglicht die Erfahrung einer real wahrgenommenen Koexistenz zwischen der physischen und der virtuellen Welt.