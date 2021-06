Wenn man an den Namen Mozart denkt, fällt zuerst die Stadt Salzburg ein - nur wenige wissen, dass das Musikgenie seine prdouktivesten Jahre in Wien verbrachte. Nur eine der Wohnungen, die er damals bewohnte, ist heute noch erhalten - im heutigen Mozarthaus Vienna unweit des Wiener Stephansdomes. Sie wollen die Wohnung besuchen, in der Mozart mehr Musik als an jedem anderen Ort komponierte? Wie lebte er hier wohl - in der größten, vornehmsten und teuersten Wohnung, die er jemals bewohnte?

Im Mozarthaus Vienna kann man nicht nur die historische Wohnung besuchen, sondern erfährt alles über das Musikgenie und seine Zeit in Wien.