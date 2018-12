ARTS & CITIZENSHIP - Jahrestagung des Fachverbands für Kulturmanagement

ARTS & CITIZENSHIP

Towards Diversity of Cultural Expressions

10.–12. Jänner 2019 | mdw – Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien

Aktuell sind Veränderungen in politischen und gesellschaftlichen Systemen zu beobachten, die in politischen und gesellschaftlichen Systemen, im Widerspruch zum klaren Bekenntnis zu kultureller Diversität der UNESCO (Konvention 2005) stehen. Muss Kunst und Kultur sowie die Beziehungen und Rollenverständnisse von KünstlerInnen, KulturmanagerInnen und Kulturorganisationen in Hinblick auf neue Konzepte von Citizenship und gesellschaftliches Engagement neu bewertet werden?

Die internationale Konferenz bietet ForscherInnen ebenso wie PraktikerInnen und allen Interessierten in Vorträgen, Workshops, einem Open Space zu Diversität, einer Gesprächsrunde zu Corporate Citizenship sowie zahlreichen weiteren Formaten, Gelegenheit zu anregendem Austausch und Reflexion.