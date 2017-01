„HUMANKAPITAL“

Schauspiel von Burmester/Nolte nach dem Roman „Der Wert des Menschen“ von François Emmanuel

Inhalt: Der Organisationspsychologe Simon hat sich bei der Umstrukturierung des Konzerns glänzend bewährt. Jetzt erhält er von der Konzernspitze einen streng vertraulichen Auftrag: Er soll die Leistungsfähigkeit seines Chefs heimlich über- prüfen. Bei seinen Nachforschungen wird er selbst zum Gejagten.



Der „Faktor Mensch“ verwickelt Simon in die überwunden geglaubte NS –Vergangenheit des Konzerns … Ein starkes Stück, mit einer brisanten und brandaktuellen Thematik!



ART FOR FUTURE theater

> entwickelt und präsentiert Theaterproduktionen

> entwickelt und führt grenzüberschreitende internationale Projektarbeiten in Kooperation mit anderen Instituten durch.



Bei allen Tätigkeiten sind die Grundlagen

> die allgemeinen Menschenrechte

> der „Leitfaden für kulturelle Bildung“ (UNESCO 2006) zur Schaffung kreativer Kapazität für das 21. Jahrhundert



Spielort: off theater Wien; Kircheng. 41, 1070 Wien;

Mehr Informationen unter www.artforfuture.at