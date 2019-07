Art Carnuntum: Welt-Theater-Festival 2019

Zum Jubiläum stehen wieder starke Frauen und großartige Stücke im Mittelpunkt von Art Carnuntum. Dabei geht es diesmal allerdings nicht um Medea, Lysistrata, Antigone oder die Bacchantinnen sondern um die legendäre Schauspielerin, Sängerin und ehemalige griechische Kulturministerin Melina Mercouri oder die polnische Bildhauerin Magdalena Abakanowicz. Und um die derzeitige künstlerische Leiterin des weltberühmten Shakespeare’s Globe Theatre, Michelle Terry, die vor zwei Jahren die erfolgreichen „Shakespeare’s Globe on Tour“- Produktionen wieder aufgenommen hat. Denn das Shakespeare’s Globe Theatre ist bei Art Carnuntum gleich mit drei Top-Produktionen zu Gast. Los geht es am Freitag, den 9. August, um 19.30 Uhr mit Shakespeares "The Comedy of Errors", es folgt am 10. August um 14 Uhr der Klassiker „ Twelfth Night“ und am selben Tag ist um 19.30 Uhr Shakespeares „Pericles“ zu sehen. Alle Aufführungen in englischer Sprache!