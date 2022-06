Angelika Kirchschlager & Alfred Dorfer "Tod eines Pudels" | 12. Juni

Klassik trifft auf Komik. Wobei es hier in erster Linie um die Komik in der Klassik geht. Besonders um die unfreiwillige. Er will das alles verstehen. Und wer wäre geeigneter ihm die Branche näher zu bringen als sie? Eine Geisterbahnfahrt durch die seltsamen Hintergründe der Branche. Zurück bleiben ein verwirrter Clown und eine grandiose Sängerin. Kein Liederabend wie jeder andere, garantiert!



Durch den Abend führen:

Angelika Kirchschlager/ Mezzosopran

Alfred Dorfer/ Satiriker

mit Florian Krumpöck am Klavier