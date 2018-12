Andreas Steppans Weihnachtslesung

Seit 20 Jahren ist er bekannt als „Heimwerker der Nation“, als „Selfman“, als „ Österreichs Schutzpatron der Pfuscher“ – ein Ehrentitel, der ihn besonders stolz macht. Dabei ist dieser „Selfman“ nur ein Teil seines Repertoires. Wenn der 59-Jährige nicht gerade als Wolfgang Edler in der Verlängerung der Musical-Welturaufführung „I am from Austria“ auf der Bühne des Wiener Raimundtheaters steht, tourt er mit seinen Musik-Programmen „ Steppan singt“ und „ Steppan swingt“ durch die Lande.

Und dann ist der Künstler auch noch bekennender Jäger und Sammler – nämlich in puncto Literatur: „Ich lese gerne und sehr viel – und ich habe das dringende Verlangen auch andere Menschen an meinen erjagten und gesammelten literarischen Schätzen teilhaben zu lassen - in der Hoffnung, dass diese Weihnachtsjuwelen – manche sind vermeintliche Hochkaräter, andere vielleicht nur dünnes Lametta – das Publikum genauso zu unterhalten, wie sie es bei mir bereits getan haben.“

Christmas Light

Mit „Christmas Light“ verspricht Andreas Steppan „ Österreichs lustigste Weihnachtslesung“, eine humorvolle, amüsante – vielleicht mitunter auch ein wenig respektlose – Weihnachtsatmosphäre unmittelbar vor dem großen Fest.

Die Lesungen finden von 20. bis 23. Dezember täglich ab 20 Uhr im Kabarett Simpl statt.

Welche Traditionen dürfen bei ihm am Heiligen Abend nicht fehlen? Da muss Steppan nicht lange überlegen: „Hausmusik, echte Kerzen und ganz wichtig – das Klingeln des Weihnachtsglöckchens.“