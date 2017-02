Amy Macdonald liebt Autos und Bruce Springsteen

Es ist ein kleines Roadmovie, das Amy Macdonald für den Song "Automatic" geschrieben hat – mit der Romantik der Freiheit, wenn man mit offenen Fenstern über den Highway braust. Das, sagt sie im KURIER-Interview, liege daran, dass sie das Lied für Bruce Springsteen geschrieben hat.

"Es war der erste Song, den ich nicht alleine, sondern mit meinen Gitarristen Ben geschrieben habe", erklärt die "This Is The Life"-Sängerin. "Eine Situation, in der ich sehr schüchtern war, weil man da in einem intimen Rahmen seine Gefühle vor jemandem ausbreitet, und der sagen könnte, das ist schlecht. Um das zu umgehen, schlug Ben vor, dass wir vorgeben, einen Song für Bruce Springsteen zu schreiben."

Der hat natürlich nie etwas davon gehört. Macdonald singt ihn auf ihrem neuen, am 17. 2. erscheinenden Album "Under Stars" selbst. Sie hegt ja auch selbst eine große Leidenschaft für schnelle Autos. In ihrer Garage parken zwei Ferraris, sie ist schon einige Male auf professionellen Rennstrecken gefahren. Und bei der TV-Sendung "Top Gear", bei der alle Talk-Gäste in einem Autorennen gegeneinander antreten, wurde sie die schnellste Frau, die das Format je hatte.

"Das hat mir so viele neue Fans gebracht", sagt sie. "Wegen ,Top Gear’ interessieren sich jetzt auch viele Leute aus Gegenden, wo ich noch nie in meinem Leben war, für mich und meine Musik. Dadurch bin ich Teil der Gemeinschaft von Auto-Fanatikern geworden, die so leidenschaftlich und in jeder Hinsicht unterstützend ist."

Hochachtung

Was ist das Faszinierende an Geschwindigkeit? "Es geht mir gar nicht so sehr um Geschwindigkeit. Ich liebe einfach die Autos. Wenn ich drin sitze, denke ich an alle, die daran gearbeitet haben, an die Mechaniker, die Designer, die Lackierer, an die großartige Technologie und all die Gedanken und Bemühungen, die in der Entwicklung stecken. Davor habe ich Hochachtung."

Natürlich, fügt sie dann noch an, gebe ihr die Geschwindigkeit auch ein gutes Gefühl. Das ist auch bei "Under Stars" spürbar. Schneller und rockiger denn je klingen die neuen Songs.

In den Texten geht es zumeist um die Liebe. Nur in "Leap Of Faith" geht die Partnerin des Fußballers Richard Foster mit dem Blick nach Außen: "Dabei geht es um das Schottische Unabhängigkeitsreferendum. Ich wurde eingeladen, ein Konzert für die Unterstützer der Unabhängigkeit zu spielen, wollte zuerst nicht, weil ich nicht predigen will. Andererseits war ich dafür und fand die Stimmung in Schottland zu der Zeit so toll. Es gab immer und überall einen leidenschaftlichen Austausch, manchmal auch hitzige Debatten über das Für und Wider. Aber es war immer ein produktiver Dialog, in den alle eingebunden waren, egal woher man kam oder welchen Background und welche Religion jemand hatte."

Über diese Erfahrung schrieb sie "Leap Of Faith" – und trat dann doch bei dem Konzert auf. Denn: "Ich finde, es ist wichtig, eine Meinung zu haben und die auch zu äußern. Wenn mehr Leute ihre Meinung deutlicher sagen würden, wär die Welt jetzt nicht in dem Chaos, in dem sie gerade ist."

Damit meint Macdonald auch den Brexit. Denn da ist sie strikt dagegen. "Die Brexit-Kampagne war vergiftet – auf Lügen und Angst aufgebaut. Den Leuten wurde eingeredet, dass alles Schlechte in Großbritannien von der EU kommt. Ich liebe es, Europäerin zu sein, denn das Bündnis basiert auf funktionierenden Geschäftsbeziehungen zwischen den Staaten. Das zu erhalten, ist wichtiger denn je."