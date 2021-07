Gemeinsam mit der gelobten Mezzosopranistin Stefanie Irányi bringt das Ensemble Amarcord Wien ein Programm auf die Bühne, das ganz im Zeichen einer Person steht: Tangolegende Astor Piazzolla. Er wurde vor 100 Jahren in Argentinien geboren und revolutionierte den tradtionellen Tango, wodurch er weltweiten Ruhm und eine bis heute andauernde Popularität erlangte.

Das Ensemble Amarcord Wien präsentierte bei seinem Debut im Jahr 2000 ein Astor Piazzolla-Programm, das bis heute fester Bestandteil des Repertoires ist. Gemeinsam mit der gefeierten Mezzosopranistin Stefanie Irányi erweiterten sie nun das Programm um Vokalwerke des Meisters und spannen von hier aus den Bogen zur großen Oper. Mit Arien aus Verdis „Troubadour“ und Bizets „Carmen“, darf man sich auf Meilensteine der Opernliteratur freuen. Diese werden vom Ensemble Amarcord Wien in gewohnter Weise raffiniert arrangiert und so in handlicher Form auf die Bühne gebracht.

Amarcord Wien

Sebastian Gürtler | Violine

Michael Williams | Cello

Gerhard Muthspiel | Bass

Tommaso Huber | Akkordeon

Als Gast: Stephanie Iranyi, Mezzosopran