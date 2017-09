Foto: LÜFTNER CRUISES 1. Preis - Erleben Sie den Advent von seiner schönsten Seite: Sie fahren mit dem Reisebus nach Mainz, gehen dort an Bord der MC Amadeus Classic und fahren dann über den Rhein. Dabei besuchen Sie die schönsten Adventmärkte der Region – etwa in Andernach oder Koblenz. Zur Auswahl stehen folgende Termine: 04.–07.12. oder 07.–10.12.2017. „Adventzauber am Rhein“ von Klug Touristik: gültig für 2 Personen in einer Kabine am Strauss-Deck, inkl. Bus ab/bis Wien bzw. Zustieg entlang der Weststrecke möglich.

Foto: Verlag 2. Preis - Für alle, die demnächst eine Flusskreuzfahrt buchen wollen, ist diese Reiseführerreihe aus dem Trescher Verlag ideal. In ihr werden die wichtigsten europäischen Flüsse, ihr Verlauf und die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke beschrieben.

Foto: Verlag 3. Preis - Deutschland ist unglaublich reich an Wasser, mit ungezählten Seen, Flüssen und mehreren Tausend Küstenkilometern. Sagenhaft schön sind die Luftaufnahmen Gerhard Launers, die sich in diesem Bildband aus neuen Perspektiven zeigen. Erschienen im

Verlag Frederking & Thaler

Foto: Verlag

4. Preis - Der Rhein fließt rund 1320 Kilometer vom Kanton Graubünden bis in die Nordsee. In 12 Kapiteln erzählt dieses Buch die Biografie des großen Stroms entlang geologischer, geopolitischer, kultureller, wirtschaftlicher und künstlerischer Stränge über 2000 Jahre hinweg. Erschienen im Prestel Verlag

Foto: Verlag 5. Preis - Gemächlich dahingleiten, immer mit Blick auf wunderschöne Landschaften, viele Möglichkeiten des Landgangs und totale Entspannung – das alles bieten Flussschiffreisen. Reportagen, gepaart mit praktischen Tipps, machen das Buch zu einem unverzichtbaren Werk für Interessierte. Verlag Koehler