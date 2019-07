Alleyne Dance - Zwillinge mit afro-karibischen Bewegungen

Der Tanzstil der britischen Zwillinge Kristina und Sadé Alleyne hat etwas ganz Besonderes. Die beiden dynamischen Schwestern betreiben seit fünf Jahren ihre eigene Company und haben es vom Leistungssport in den Tanz und von dort zu den Olympischen Spielen geschafft: Als Tänzerinnen bei Akram Khan waren sie 2012 bei der Eröffnungszeremonie der Spiele in London dabei. In ihrem Tanz mischen sie kraftvolle, zeitgenössische Technik mit afro-karibischen Bewegungen, Hip Hop und Akrobatik. Die emotions- und energiegeladene Performance "A Night´s Game", die im Zuge des ImPulsTanz-Festivals zur österreichischen Uraufführung kommt, wirft Fragen zum Thema Freiheitsverlust auf. Mit Wucht und einer ganz besonderen Eleganz tanzen die Geschwister gegen die drohende Finsternis an.



