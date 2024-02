Alles Pizza am Weltpizzatag – Jetzt Lieferando Gutscheine gewinnen!

Gute Nachrichten für alle, die es heuer nicht auf den Opernball schaffen: Am 9. Februar wartet schon das nächste Highlight - der Weltpizzatag. Damit löst Österreichs beliebtestes Liefergericht aus 2023 das heimische Society-Ereignis ab und wünscht „Alles Pizza“ statt „Alles Walzer“.

Laut dem Lieferando Food Trend Report ist die Pizza Salami das meistbestellte Liefergericht in Österreich im Jahr 2023. Den zweiten Platz sichert sich die Pizza Margherita. Generell steht die italienische Küche in Österreich hoch im Kurs, denn auf die Frage, welche Küche am liebsten bestellt wird, um die Stimmung zu heben, antworteten 67 Prozent der Befragten im Lieferando Food Trend Report mit italienisch. Mehr Vergnügen geht nicht.

Ob zum Opernball, am Weltpizzatag oder einfach zwischendurch: Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie mit Ihren Liebsten das Lieblingsgericht 2023.