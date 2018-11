Beliebtes und Bewährtes aus der romantischen Lebkuchenstadt und viele neue Attraktionen erwarten auch heuer wieder die Besucher in der Vorweihnachtszeit.

„Alle Jahre wieder…“ – so klingt die Tradition in Österreich, wenn Weihnachten naht. Vom 22. November 2018 bis 23. Dezember 2018 hat der Mariazeller Advent wieder an jedem Adventwochenende von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen und mit ein bisschen Glück einen von 24 tollen Preisen aus und rund um Mariazell gewinnen!