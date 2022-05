ALLE FÜR UMA

Auf der einen Seite das Durcheinander begleichend, hinterlässt Uma allerdings Chaos in ihrer Heimat, denn dort sucht man nach der Prinzessin. Ihr Vater der König (Rainer Wöss) schickt seinen Gardisten (Heinz-Arthur Boltuch) los, um sein geliebtes Töchterchen zu finden und wohlbehalten wieder zurück zu bringen. Auch der Prinz lässt es sich nicht nehmen, persönlich nach seiner Geliebten zu suchen und steht eines Tages vor dem Weingut, um seine Uma zurück zu holen. Uma kommt zur Besinnung und reitet mit ihrem Geliebten zurück in ihre Heimat. Sie hinterlässt eine geordnete und glückliche Familie: der Vater Ezio ist wieder offen dafür eine neue Frau kennen zu lernen und verliebt sich in eine Önologin, Francesco springt über seinen Schatten und macht beim schulinternen Tanzwettbewerb mit und gewinnt diesen sogar, der Onkel Santi schafft es über seinen Social Media Account nicht mehr nur sich selbst in Szene zu setzen, sondern auch wertvolle Werbung für das Weingut und ihren Prosecco zu machen und Attila, das Familienoberhaupt der Familie, gewinnt wieder Zuversicht was sein Geschäft betrifft und beginnt es seinen Söhnen zu übergeben. Mit einem wunderschönen, sehr authentischen Weingut inmitten unendlicher Weinberge als Hauptmotiv, wird sowohl das italienische Flair als auch die Jahrtausendealte Weinbaugeschichte zum Ausdruck gebracht. Im Gegensatz zu den bodenständigen, italienischen Weinbauern repräsentiert Uma den österreichischen Adel. Ihre Heimat ist ein pompöses und märchenhaftes Schloss in Österreich. Gedreht wurde dafür auf der wunderschönen Burg Kreuzenstein in Niederösterreich, nahe Wien. Die beiden Welten könnten also unterschiedlicher nicht sein und dennoch finden sie aneinander Gefallen und Zuneigung.