Alice im Wunderland auf der online Bühne Roomservice

Mit dem preisgekrönten Musical Alice im Wunderland (ab 6 Jahren) präsentiert „teatro“ mit 27 Jugendlichen, Kindern und Profis am 11. Juni 2020 um 17:30 (danach weitere 44 Stunden On Demand verfügbar) auf der neuen online Bühne „ Roomservice“ ein poetisches und wundervolles Erlebnis für die ganze Familie.



„ Roomservice“ bietet ab sofort als neue Pay-Streamingplattform (https://4gamechangers.io/de/roomservice/) die Möglichkeit, Kultur-Auftritte im Wohnzimmer erleben zu können. So auch die Welt-Ueraufführung des Stückes " Alice im Wunderland" im Jahre 2018 im Stadttheater Mödling. Das Stück wurde 2019 mit dem Goldenen Papageno“ (Int. Jugendpreis) in insgesamt 6 Kategorien ausgezeichnet und ist somit ein Theatererlebnis für die ganze Familie. Lassen Sie sich von der Begeisterung und dem Können der jungen DarstellerInnen und ihren professionellen KollegInnen in eine bezaubernde Welt entführen!