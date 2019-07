Akemi Takeya - eine subtile Performance durch Soundlandschaften

In ihrem Solowerk ZZ hatte die aus Japan nach Wien übersiedelte Tänzerin und Choreografin Akemi Takeya im Jahre 2003 den Atem zu ihrem Thema gemacht und sein Geräusch in den Theaterraum übertragen. Eineinhalb Jahrzehnte später hat sich die Zeit im Erleben der sich entwickelnden Tänzerin, Choreografin und Künstlerin gewandelt. In der Neubearbeitung ZZremix ihres viel gelobten Stücks wendet sich Takeya den Veränderungen offensiv zu, greift Themen von heute auf und stellt sie in den Kontext ihrer erweiterten Lebenserfahrung als in Wien beheimatete Migrantin. Das ursprüngliche Stück wird um Klang- und Soundexperimente von Peter Kutin und Moritz Nahold erweitert und in Masken von Markus Schinwald neu „abgemischt“. Ergebnis ist eine subtile Performance als Gegensatz zu dem verstörenden Krachen einer desorientierten Gegenwart.