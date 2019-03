Mit viel Liebe, sagt Patricia Ahoi! zur Heimat. Ahoi! zum Loslassen, zum Ankommen und zum immer wieder Heimkehren.

Sie sagt Ahoi! zu den kleinen und den Großen, zu den Festgelegten und den „Uferlosen“.

In welchem Heimathafen sind wir „Zuhause“? Sind wir schon angekommen? Padam, Padam! Wann fängt die Hafenshow an? Wer hat den tanzenden Hummer bestellt? Wie viele Ufer gibt es eigentlich auf dieser Welt? Und wozu müssen die alle „anders“ sein?

Stechen Sie mit Patricia Puff gemeinsam in See. Oder lassen sie sich treiben und genießen sie einen Abend ohne in Seenot zu geraten. Die Schwimmweste befindet sich garantiert unter ihrem Sitz! Selbstverständlich mit an Bord, der virtuose Andreas Brencic am Klavier.

Ein kabarettistischer Liederabend über Hoffnung, Heimat und Liebe.

