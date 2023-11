Advent in Schönbrunn als Familie erleben

Das Schönbrunn-Paket für die ganze Familie:

Weihnachtsmarkt-Gutscheine

Erleben Sie einen besonderen Familienausflug zum schönsten Weihnachtsmarkt Wiens: für die GewinnerInnen des Familien-Packages gibt es je 1 (Kinder-)Speise, 1 Getränk (alkoholfrei für Kinder) und 1 Weihnachtsmarkt-Häferl als Andenken. Nach einer ausgiebigen Stärkung können Sie dann im Hof-Karussell kräftig in die Pedale treten – 2 Fahrten sind im Package inkludiert!

Marionettentheater

Das Marionettentheater Schönbrunn bietet kunstvolles Marionettenspiel nach 250 Jahre alter Tradition. Die handgefertigten Figuren erwecken eine Vielzahl an Opern, Operetten und Musicals zum Leben. Während der Zeit des Weihnachtsmarkts dürfen die Package-Gewinner:innen an einem beliebigen Sonntag Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ bewundern. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt des Schmetterlingskönigs und lassen Sie sich von Puck, dem kleinen Waldgnom, in eine wundersame Traumwelt entführen!

Tiergarten Schönbrunn

Gegründet im Jahr 1752 ist der Tiergarten Schönbrunn als ältester Zoo der Welt Teil des UNESCO Weltkulturerbes Schönbrunn und wurde bereits sechs Mal in Folge als bester Zoo Europas ausgezeichnet. Erleben Sie 650, zum Teil hochbedrohte, Arten hautnah im Tiergarten Schönbrunn! Die Gewinner:innen des Schönbrunn Family Packages erhalten je 2 Kinder- und 2 Erwachsenentickets.

Kindermuseum Wien

In der Weihnachtszeit verkürzt das Kindermuseum Schloss Schönbrunn seinen kleinen Gästen die Wartezeit auf das Christkind mit einem vielseitigen Programm. Lernen Sie in der Themenführung, wie die Kaiserfamilie Weihnachten gefeiert hat, gehen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern auf Geschenkesuche oder lösen Sie spannende Fragen bei der Weihnachtsrätselrallye. Schlossgeist Poldi freut sich auf Ihren Besuch!