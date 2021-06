Adi Hirschal auf der summerstage

„Da stimmt was nicht“ nennt Adi Hirschal, der erfolgreiche Sänger, Schauspieler und Impresario, sein erstes Buch. Dieses stellt er am 30. Juni auf der summerstage vor. Es ist ein ironischer, kritischer und aufschlussreicher Bericht über eine turbulente Karriere, das Lebensgefühl der 68er- und Nach-68er-Generation und eine unglaublich spannende Phase österreichischen Kulturgeschehens.



Am Mittwoch, 30. Juni findet auf der summerstage ein unterhaltsamer Abend mit Literatur und musikalischer Untermalung statt.