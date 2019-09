Abendessen im Anschluss an den "Grand Talk"

Grand Talk

Univ. Prof. DDr. Johannes Huber zählt zu den bekanntesten Medizinern Österreichs. Seine letzten 2 Sachbücher sind ausgezeichnete Bestseller. Kein Sachbuch-Autor in Österreich ist derzeit so erfolgreich wie er.

Am 8. Oktober 2019 spricht Univ.Prof. DDR. Huber, langjähriger Abteilungsleiter an der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Wiener AKH/MedUni Wien und langjähriger persönlicher Sekretär von Kardinal König, beim „Grand Talk“ im Grand Hotel Wien.

Das Thema: Kommt der neue Mensch? Sind wir die letzte Generation des Homo Sapiens?

„Es ist nicht nur die aktuelle Ankündigung der japanischen Regierung, dass die Hybridforschung Mensch-Tier zur Schaffung von Ersatzteillagern freigegeben wurde, sondern die unglaublichen Möglichkeiten, in die Genregulationen einzugreifen - was eine Ingenieurarbeit der besonderen Art möglich macht: nämlich den Bau des neuen Menschen. Damit wird die Gesellschaft in ein neofeudales System zurückfallen: die Feudalherren von morgen sind nicht mehr der Adel, sondern die Verwalter der ungeheuren virtuellen Datenmenge und deren Interpretation durch die künstliche Intelligenz," gibt Dr. Huber einen kleinen Einblick in seinen Talk am 8. Oktober.

„Ich freue mich, einen so kochkarätigen Speaker mit Univ. Prof. DDr. Johannes Huber zu einem derart brisanten Thema für unseren nächsten Grand Talk im Ballsaal des Grand Hotel Wien begrüßen zu dürfen“, sagt Horst Mayer, Generaldirektor des Grand Hotel Wien.

Die Teilnahme ist öffentlich und kostenfrei. Auf Grund der beschränkten Plätze ist eine Anmeldung bei Frau Céline Fuhrmann mittels Email an cfuhrmann@jjwhotels.com erforderlich.