565 Leben, 565 Schicksale | Ausstellung "Der kalte Blick"

Wien in den 1990er-Jahren: Täglich steuert Margit Berner auf die Anthropologische Abteilung des altehrwürdigen Naturhistorischen Museums (NHM) zu. Die Aufgabe der Forscherin dort: Eine Sammlung neu organisieren. Es ist die Zeit, da die Verstrickung der Wissenschaft in das NS-System aufgearbeitet werden soll. Auch im „Naturhistorischen“, schließlich hatte man „damals“ unter anderem Skelette von KZ-Opfern aufgekauft.

Berner arbeitete also auf. Bis sie 1997 in einem Kasten auf eine nicht einmal 20 mal 20 Zentimeter große Schachtel stößt. „Nicht öffnen“ steht darauf. Die junge Forscherin ignoriert das Verbot. Und gut war es. Was sie entdeckt, sollte ihr Forscherleben mehr als 20 Jahre prägen, ein Buch füllen und als hochgelobte Ausstellung "Der kalte Blick" Menschen betroffen machen. Denn die Schachtel enthält Fotografien von jüdischen Familien, die 1942 von den Wiener Anthropologinnen Dora Maria Kahlich und Elfriede Fliethmann in der deutsch besetzten südpolnischen Stadt Tarnów vermessen wurden, um den „typischen Ostjuden“ zu klassifizieren.