50 Geschichten aus dem Stift Klosterneuburg mit Weinbegleitung

Seit 900 Jahren beherbergt das Stift Klosterneuburg Geistliche, ArbeiterInnen und Angestellte sowie Gläubige und Gäste. Während dieser Zeit wurden die Mauern, Bilder und Möbel, ja sogar die Gärten Zeugen zahlreicher Geschichten, welche die Autorinnen und Autoren in dem Büchlein „Ein Ort. Tausend Geschichten.“ unterhaltsam und mit einem gewissen Augenzwinkern erzählen.

Rechtzeitig zu Weihnachten ist der vierte Band der Buchreihe „Ein Ort. Tausend Geschichten.“ aus dem Stift Klosterneuburg erschienen.

„Mord im Ararat Express“ – eine biblische Entdeckungsreise: Unförmige Wale, hungernder Heiland, gehörnte Propheten und mordende Maler.

Als Lesebegleitung empfiehlt sich der „St. Laurent Ausstich“: Aus einer Selektion der besten großen Holzfässer jedes Jahrgangs komponiert der Kellermeister den St. Laurent Ausstich. Dieser Wein erinnert sowohl in Farbe als auch in der Aromatik an Herzkirschen, rote Ribisel und dunkle Beeren, was diesen Wein zu einem besonderen Vertreter seiner Sorte macht.