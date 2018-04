Das internationale Digitalfestival für Influencer, Rebels, Startups, Visionaries, Gamechangers & You - Das "4GAMECHANGERS Festival 2018" von 18. bis 20. April 2018 in der Marxhalle in Wien!



Das "4GAMECHANGERS Festival" ist ein internationales Digitalfestival für Influencer, Rebels, Visionairies & Gamechangers. Es ist die Bühne für Webstars, der Hub für zukunftsorientierte Digitalprojekte, der Nährboden für Startups und das Gettogether für Gamechangers jeden Alters und aus allen Branchen und Communities. Es ist eine innovative Mischung aus Fachkonferenz, Messe/Entertainmentcourt und Musikfestival. Die 4GAMECHANGERS Initiative vereint Menschen, die die Welt verändern wollen oder dies bereits getan haben und bietet zum Abschluss eine emotionale Awardshow, bei der Awards in den Kategorien "4Webstars", "4Startups", "4Music" und "4Gamechanger of the year" vergeben werden.



Drei Tage lang bietet die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe abwechslungsreiches Programm:

TAG 1, Mittwoch, 18. April 2018, der "4STARTUPS"-TAG

TAG 2, Donnerstag, 19. April 2018, der "4GAMECHANGERS"-TAG

TAG 3, Freitag, 20. April 2018, der"4FUTURE"-TAG

Umfangreiche Informationen zum Programm finden Sie auf www.4gamechangers.io