40.000 Jahre Geschichte: Picknick im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya lassen sich 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte an nur einem Tag erleben. Die Dauerausstellung im Schloss und das archäologische Freigelände geben einen umfassenden Einblick über die Entwicklung unserer Vorfahren von der Urgeschichte bis ins Mittelalter. Das Erlebnismuseum für Urgeschichte und historische Archäologie vermittelt die Errungenschaften der Menschheit von der Steinzeit bis ins frühe Mittelalter. Neben den interaktiv gestalteten Ausstellungen stehen historische Feste, abwechslungsreiche Aktivwochenenden, ein spannendes Ferienprogramm sowie eine Vielzahl an Handwerkskursen am Programm. Die Ausstellung „Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“ wird bis inklusive 24. November 2024 verlängert. Zudem feiert das MAMUZ 2024 sein 10-jähriges Bestehen unter diesem Namen.

Ein Ausblick auf die nächsten Highlights:

10 Jahre MAMUZ am 15. und 16. Juni, 10-18 Uhr (freier Eintritt!)

Jetzt wird gefeiert! Seit 10 Jahren vermittelt das MAMUZ unter seinem Namen 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte ganz nach dem Motto „entdecken, staunen, ausprobieren“. Ein festlicher Rückblick mit vielen Überraschungen und freiem Eintritt!

Experimentelle Archäologie von 29. Juni bis 2. Juli, jeweils ab 10 Uhr

Das Archäologische Freigelände wird zum Schauplatz von Experimenteller Archäologie. Im Rahmen einer mehrtägigen Lehrveranstaltung des Instituts für Urgeschichte und historische Archäologie an der Universität Wien stellen Studierende ihre experimentalarchäologischen Forschungen im Freigelände des MAMUZ an und laden zur Beobachtung und Interaktion ein.

Erstmals im MAMUZ: History Filmfestival am 13. Juli, ab 15 Uhr

Das siebentägige Online-Festival prämiert von 9. bis 15. Juli 2024 Produktionen zu den historischen Themen Urgeschichte bis Antike, Völkerwanderung bis Mittelalter, Neuzeit und Kolonialisierung sowie Erster Weltkrieg bis Gegenwartsgeschichte. Die Preisverleihung sowie Vorführung der besten Werke findet am 13. Juli 2024 im Archäologischen Freigelände im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya statt. Freier Eintritt ab 15 Uhr zum Filmfestival.