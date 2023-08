4 Voices of Musical Hollywood 2.0 | 18. August im THEATER IM PARK

„4 Voices of Musical“, das sind: die Grande Dame des Musicals Maya Hakvoort, die Dancing Star 2023 Gewinnerin und Popstar Missy May, der deutsche Musical und Theaterschauspieler André Bauer und Regisseur und Tänzer Ramesh Nair. Nicht nur ihre einzigartigen Stimmen lassen uns an diesem Abend in die Welt des faszinierenden und glamourösen „Good old Hollywood“ eintauchen, auch Tanzchoreografien und viel Spaß der vier Freunde, auch abseits der Bühne, sorgen für Schwung und gute Unterhaltung.

Die größten Liebesszenen, härtesten Action Momente und sanftesten Blicke kamen über die berühmtesten Studios der Welt direkt in unser Wohnzimmer. Mindestens genauso berührend, wie Hollywoods Filme sind ihre Soundtracks die uns seit je her begleiten. Für einen Abend holen wir das goldene Hollywood mit seinen größten Hits nach Wien, der Wiege der Filmmusik.

Musical Director Maya Hakvoort hat mit „4 Voices of Musial Hollywood 2.0“ ein neues Programm mit Melodien unvergesslicher Geschichten zusammengestellt. Begleitet werden die Vier von einer fulminanten internationalen Band unter der Leitung von Rens Newland (u.a. Gloria Gaynor, Joe Zawinul).