365 Tage lang Musik mit der HdM Membercard

Take a trip into Sound!

Im Klangmuseum erleben Sie einzigartige interaktive Klangexperimente und lauschen lokalen und internationalen Acts aus der Singer-Songwriter Szene.



Die HdM Membercard inkludiert folgende Leistungen:

• Unbegrenzter Museumseintritt ins Haus der Musik – 365 Tage im Jahr (gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum)

• Freier Eintritt zu sämtlichen Konzerten der Reihe „Live On Stage“

• 50% Ermäßigung auf den Museumseintritt einer Begleitperson

• 10% Ermäßigung auf alle Produkte im Museums-Shop