300 Maria Maria Theresia

Strategin – Mutter – Reformerin

Noch bis zum 29. November haben Sie Gelegenheit, die große Jubiläumsausstellung zum 300. Geburtstag Maria Theresias zu besichtigen. An vier Standorten in Wien und Niederösterreich wird die große Herrscherin aus verschiedenen Gesichtspunkten präsentiert.



HOFMOBILIENDEPOT • MÖBEL MUSEUM WIEN

Unter dem Motto „Familie und Vermächtnis“ stehen Maria Theresias Beziehung zu ihrem Mann und ihren vielen Kindern, ihre Bildpolitik und ihr Nachleben im Vordergrund. Ein informatives und unterhaltsames Begleitprogramm ergänzt die Ausstellung. KURIER verlost 5 x 2 Karten für eine der „Historischen Zeitreisen mit Fürst Khevenhüller“ am 29.9, um 16.30 Uhr.



SCHLOSS HOF

„Bündnisse und Feindschaften“ lautet der Titel der Ausstellung

auf Schloss Hof. Neben dem attraktiven Begleitprogramm zur Ausstellung bieten der barocke Garten und der Gutshof Unterhaltung für einen ganzen Tag. Gewinnen Sie 5 x 2 Karten für eine Schloss- und Ausstellungsführung (täglich um 11.00 und 14.00 Uhr).



SCHLOSS NIEDERWEIDEN

Im entzückenden Schloss Niederweiden stehen Maria Theresias „Modernisierung und Reformen“ im Zentrum der Ausstellung. Neben spannenden Führungen gibt es auch hier ein kulinarisches Begleitprogramm, das seinesgleichen sucht. Gewinnen Sie 5 x 2 Karten für eine Ausstellungsführung in Schloss Niederweiden (Samstag, Sonntag, Feiertag um 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr).