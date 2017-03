30. Österreichischer Frauenlauf © am 21. Mai

In den vergangenen 29 Jahren Österreichischer Frauenlauf® ….

wurden von den Teilnehmerinnen insgesamt 1.891.564 Kilometer zurückgelegt. Dies entspricht 4,9 Mal der Strecke zum Mond oder 47,2 Erdumrundungen.

… waren 320.778 Starterinnen dabei. Dies entspricht weit mehr als der Gesamt‐Einwohnerzahl von Graz.



Alleine im Jahr 2016 …

… wurden von den 33.000 Teilnehmerinnen 198.980 km gelaufen. Dies entspricht 4,97 Erdumrundungen.

… betrug die Zeltfläche am Veranstaltungswochenende insgesamt 3.952 m². Dies entspricht der Größe von mehr als einem halben Fußball‐Feld.

… wurden 37.500 l Getränke an der Strecke und im Ziel ausgegeben. Dies entspricht mehr als 200 Badewannenfüllungen.

… wurden Startsackerl mit einem Gesamtgewicht von 76,56 t ausgegeben. Dies entspricht dem maximalen Startgewicht eines Airbus 320 (max. Startgewicht von 78 t).

… waren am Lauftag rund 87.500 ZuschauerInnen dabei. Dies entspricht dem Fassungsvermögen des Wembley Stadions, London (90.000 Kapazität).



Zeit zu feiern!

Mit 33.000 Teilnehmerinnen verschiedener Nationen und jeden Alters zählt der Österreichische Frauenlauf® zu den führenden Frauenläufen weltweit. Neben internationalen Top-Athletinnen stehen begeisterte Hobby-Läuferinnen, darunter auch Laufanfängerinnen, gemeinsam am Start. – Das macht den Österreichischen Frauenlauf® zu etwas Besonderem, zu einem einzigartigen Erlebnis. Laufen Sie mit und feiern Sie gemeinsam mit tausenden Teilnehmerinnen Ihre Laufleidenschaft & das besondere Jubiläum.