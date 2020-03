2 x 2 Theaterkarten für "Die Puppe" zu gewinnen

Marko, fast 40 Jahre alt, gewinnt bei einem Wettbewerb eine Puppe. Allerdings nicht irgendeine. Sondern eine menschenähnliche, täuschend echt aussehende Puppe. Er nennt sie Stella.

So beginnt das Stück „Die Puppe“ aus der Feder des in Österreich noch wenig bekannten kroatischen Autors Miro Gavran. Die österreichische Erstaufführung ging vor wenigen Tagen im Theater-Center-Forum am Alsergrund über die Bühne. Regie führt Hubsi Kramar. Der KURIER verlost nun 3 x 2 Karten für die Vorstellung am 12. März.

„Ich bin darauf programmiert, auf meinen menschlichen Partner einzugehen. Nicht dümmer, aber auch nicht gescheiter zu sein“, sagt Puppe Stella. Adriana Zartl spielt die Rolle genial – sowohl was die Bewegungen, als auch was die Sprache betrifft.

Christian Strasser gibt glaubhaft den kürzlich von seiner langjährigen Freundin verlassenen Mann, der sich sehr über die Fähig- und Fertigkeiten seiner neuen Eroberung freut. Allerdings nur zu Beginn. Nach und nach nervt ihn, dass ihm die künstliche Frau immer deutlicher seine eigenen Defizite klar macht – allein durch das Spiegeln seines Verhaltens.