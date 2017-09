2 Karten für Dinner, Wine & Music

Ein genussvolles Gipfeltreffen von Wein, Kulinarik und Musik

Angelehnt an exklusive Dinner & Dance-Abende, wie man sie aus Filmen der 50er Jahre kennt, kreierten Fritz Tösch und sein Team das "Dinner, Wine & Music" im das Fritz-Oberdeck. Im exklusive Seerestaurant in Weiden am Neusiedlersee präsentieren heimische Winzer längst vergriffene Raritätenweine aus ihren Privatkellern.

Dinner und Wein

Patron Fritz Tösch und Küchenchef Martin Wresnig servieren vier Gänge vom Graurind-Tatar über Saiblingskaviar und Wildgarnele zum Leithaberg-Reh und vielem mehr. Nach einem Glas Champagne Billecart-Salmon als Aperitif öffnen die Starwinzer Gernot Heinrich, Erich Polz, Gerhard Pittnauer, Fred Loimer, Kurt Feiler und Heinz Velich ganz besondere Schätze wie den Sauvignon Blanc Hochgraßnitzberg 2011 und den Darscho 1999.

Musik und Moderation

Die Funky Ladies sind sieben Solomusikerinnen und haben eigens für diesen Anlass ein Programm arrangiert. Mit Soul, Funk, Pop und Jazz laden sie zum Mitswingen und Tanzen ein. Durch den Abend führt Kabarettist und "Feinschmecker des Jahres" Florian Scheuba, dem dieser Titel von Gault Millau verliehen wurde.

Dinner, Wine & Music

13. Oktober 2017, Einlass: 19:45 Uhr, Beginn: 20 Uhr

das Fritz, Seebad 1, 7121 Weiden am See

Kartenverkauf: Kat. 1: € 149, Kat. 2: € 139, www.dasfritz.at