19. NESTROY-Verleihung am 17. November 2018

Seit dem Jahr 2000 werden herausragende Leistungen an den Theaterbühnen mit dem NESTROY-Preis ausgezeichnet: Schauspieler, Regisseure, Autoren aber auch Bühnenbildner werden gefeiert, wie es sich für eine Theaterstadt wie Wien gehört.

36 Nominierte und drei bereits fixierte Preisträger in 13 Kategorien stehen am Samstag, 17. November 2018, ab 19:30 Uhr im Theater an der Wien im Mittelpunkt der 19. NESTROY-Gala.

Durch den Abend führen Maria Happel, Viktor Gernot und Peter Fässlacher. Für das Buch zeichnet Nicolaus Hagg verantwortlich.