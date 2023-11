125 Jahre Secession | Tag der offenen Tür

Am 12.11.1898 hat die Secession, das weltweit älteste unabhängige und ausdrücklich der zeitgenössischen Kunst gewidmete Ausstellungshaus, erstmals ihre Türen geöffnet. Hier verbindet sich ein aktuelles, in die Zukunft gerichtetes Ausstellungsprogramm mit einem Bau, dessen Architektur ikonisch für die Aufbruchsstimmung um 1900 steht.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums lädt die Secession alle KURIER-LeserInnen ein, am Sonntag, 12. November 2023, gemeinsam zu feiern. An diesem Tag erwartet Sie ein buntes Programm mit Blick hinter die Kulissen, Jubiläumsführungen in deutscher und englischer Sprache, Kinderprogramm sowie ein Meet & Greet mit den KünstlerInnen vom Vorstand.

Eintritt und Vermittlungsprogramm kostenfrei.