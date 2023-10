125 Jahre Secession | exklusive Sonderführung am 20. Oktober 2023

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens bietet die Secession eine Jubiläumsführung an. Der Fokus liegt auf der Geschichte der KünstlerInnenvereinigung und der Architektur der Jugendstil-Ikone sowie den zeitgenössischen Ausstellungen von SoiL Thornton, Mai Ling und Mykola Ridnyi.

Für die Ausstellung Choosing Suitor in der Secession hat SoiL Thornton eine Reihe neuer Arbeiten geschaffen, die Fragen von Genderidentität aufgreifen und deren herkömmliche Zuschreibungen verwischen. Die Bandbreite reicht von Fotoserien über Malerei, Kompositionen mit erworbenen Materialien bis hin zu einer aufblasbaren Skulptur.

In NOT YOUR ORNAMENT untersucht Mai Ling, ein in Wien gegründetes KünstlerInnenkollektiv, die rassifizierte und vergeschlechtlichte Logik des „Ornamentalismus“ – eine Verschmelzung von „Orientalismus“ und „Ornament“, die die amerikanische Feministin Anne Anlin Cheng in ihrem Buch Ornamentalism bespricht. Sie analysiert, wie die europäische und amerikanische Imagination asiatische Femininität als eine Mischung aus Mensch und Dekorationsobjekt konstruiert hat. Mai Ling bricht diesen verdinglichten Zustand mittels ornamentaler und invasiver Pflanzen auf. Mit Bezug auf die enge Beziehung der Secession zum Jugendstil – oft durch Ornamentik geprägt, die von Naturformen wie Blumen und Pflanzen inspiriert ist – will Mai Ling gegenüber der dekorativen Ästhetik, die die Sexualisierung und Entmenschlichung asiatischer Körper in der weißen Gesellschaft fortschreibt, die eigene Handlungsmacht zurückgewinnen.

Mykola Ridnyi gehört zu jener Generation junger UkrainerInnen, die in einem Klima der zunehmenden Ausrichtung auf den Westen und die Europäische Union aufgewachsen sind. Diese Emanzipation von Russland wurde in der Orangen Revolution von 2004 zum Ausdruck gebracht und im Euromaidan 2013–14 verteidigt. Damit einher ging auch die Entwicklung einer selbstbewussten ukrainischen Kunstszene, zu deren prominenten VertreterInnen Ridnyi gehört.