10x2 Tickets für das Konzert Duo-Abend mit Julian Rachlin und Kirill Gerstein gewinnen

Alle beide sind sie Stars von eigenem Rang – und dennoch beweisen der Geiger Julian Rachlin und der Pianist Kirill Gerstein an diesem Duoabend, dass das Ganze immer noch mehr ist als die Summe seiner Teile: Im gemeinschaftlichen Miteinander der Kammermusik geht es keineswegs um kämpferische Selbstverwirklichung, sondern darum, die Werke im Rampenlicht glänzen zu lassen. Das klassische Herzstück bildet dabei Ludwig van Beethovens Violinsonate op. 30/2 in der „Schicksalstonart“ c-Moll, das mittlere Werk einer dem russischen Zaren Alexander I. gewidmeten Trias. Rundherum ordnen sich drei Kompositionen an, die innerhalb von nur drei Jahrzehnten rund um 1900 entstanden sind und in ganz verschiedenen Graden sehnsuchtsvoll zwischen Spätromantik und Moderne oszillieren: die wundersam weit ausschwingende, technisch enorm anspruchsvolle Es-Dur-Sonate des 23-jährigen Richard Strauss, Claude Debussys thematisch streng durchgearbeitetes Spätwerk aus dem letzten Jahr vor seinem Tod, der ihn mit 55 ereilte, und die aphoristisch schillernden, penibel ausgewogenen Miniaturen des Opus 7 von Anton Webern.