100 Haubenköche bei der Genuss-Messe im Kursalon Hübner

Knapp 100 Haubenköche, 100 Weingüter, eine limitierte Gästeanzahl und strengere Hygienemaßnahmen als je zuvor - das ist die "Gault & Millau"-Genuss-Messe, die heuer am 19. und am 20. September im Kursalon Hübner stattfindet. Der KURIER verlost 2 x 2 Karten für 20. September.

An zwei Tagen verwöhnen knapp 100 Haubenköche und 100 Weingüter an ihren jeweiligen Stationen die Gäste. Mit dabei Österreichs 5-Hauber Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien), Konstantin Filippou (Restaurant Konstantin Filippou, Wien) und Silvio Nickol (Silvio Nickol Gourmetrestaurant Palais Coburg, Wien), die 4-Hauben-Küchenchefs Andreas Döllerer (Döllerer, Salzburg) und Hubert Wallner (See Restaurant Saag, Kärnten) sowie Superstars aus Südtirol wie Peter Girtler von der Gourmetstube Einhorn.

Showküche & Kochschule

Ein besonderes Highlight wird zudem die Showküche im Pavillon sein, in der die Köche exklusive Einblicke in ihre Kochkunst bieten. Die Sessions werden via Bildschirme übertragen, damit zu jeder Zeit die Sicherheitsabstände zwischen den Gästen eingehalten werden können. Tipps und Tricks aus der Küche gibt es mit entsprechendem Abstand auch in der Kochschule von und mit Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe.