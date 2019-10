Wie das Gesundheitssystem für 2030 fit gemacht werden soll

„Wir haben in Österreich ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber es ist nicht sehr effizient“, betonte Schelling. Bei der Bevölkerung stehe die Sicherung des Gesundheitssystems an erster Stelle: „Aber wenn die Regierung sagt, sie spart eine Milliarde im System ein, kommt das bei der Bevölkerung so an, als würde eine Milliarde bei den Leistungen eingespart.“

Zehn Thesen hat ein Pool von Experten bis jetzt ausgearbeitet (siehe unten), „der erste und wichtigste Punkt ist dabei: Nicht das System steht im Mittelpunkt, sondern der Patient“. Ähnlich Patientenanwalt Bachinger: „Wir müssen davon wegkommen, dass Experten mit Experten über Patienten reden. Wir müssen Patienten die nötige Gesundheitskompetenz geben und sie einbeziehen.“