Vom Polo zum Porsche: Orgasmus auf Knopfdruck

Dass dies möglich ist, unterstützt eine Theorie Melzers zu Fetischen: „Bei der Entstehung von Fetischen scheinen vermutlich Prägung und Konditionierung eine entscheidende Rolle zu spielen.“ Sie setzt den Pawlowschen Hund in diesen Kontext: In einem legendären Experiment konnte der russische Forscher Pawlow 1905 zeigen, dass Hunde, wenn man ihnen über einen Zeitraum Futter gemeinsam mit einem Glockenton anbietet, später schon allein beim Hören des Glockentons Speichelfluss bekommen. Ohne Trockenfutter oder „Pedal Pumping“-Fetisch könnte also auch der weibliche Orgasmus eine reine Konditionierung sein. Das Nichtwissen um den Orgasmus als Übungssache führt Schiftan auf zweierlei Gründe zurück: Der Begriff „Training“ irritiere wohl in „keinem anderen Zusammenhang so sehr wie bei Sex. Denn hier will niemand trainieren oder ,daran arbeiten’ müssen.“ Aber Grund Nummer eins ist die quasi jungfräuliche Erforschung des weiblichen Orgasmus an sich: „Man hat sich so lange nicht mit ihm befasst, weil es ihn rein biologisch betrachtet nicht braucht. Die Frau muss keinen Orgasmus haben, um schwanger zu werden. Ob sie kommt oder nicht, ist für die Fortpflanzung relativ egal.“

Gaspedale

Innerhalb der sexuellen Revolution unserer Zeit hat sich die Zielgruppe verschoben: „Waren es in den altmodischen Sexshops eher Frauen, die sich unwohl fühlten, so mag sich hier heute so mancher Mann etwas verloren oder gar überflüssig zwischen den Scharen von gut gelaunten Frauen und Mengen an Dildos vorkommen“, so Melzer. Natürlich spielt auch hier die Frage der Dosis und des Einsatzfeldes eine entscheidende Rolle. Doch der Punkt ist heute der: Solange gegen keine Gesetze verstoßen wird, ist jeder frei, autark zu entscheiden, was für ihn selbst und die Beziehung gut ist und was nicht. Und wie Melzer in den Raum wirft: „Warum Polo fahren, wenn der Porsche schon vor der Tür steht?“