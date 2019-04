Teile von toten Schweinegehirnen "wiederbelebt"

US-Forscher haben etwas geschafft, was bisher als völlig unmöglich angesehen wurde: Sie haben Schweinegehirne teilweise wiederbelebt - vier Stunden nach dem Hirntod. Einige Zellen konnten aktiviert, auch einige Verbindungen zwischen den Nervenzellen wiederhergestellt werden. Es kam allerdings zu keinerlei Anzeichen von Bewusstsein. Das berichten die Forscher der Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut, jetzt in einem Artikel im Fachmagazin Nature. Sie hoffen damit neue Erkenntnisse für die Therapie von Schlaganfall-Folgen oder der Alzheimer-Krankheit zu bekommen. Bisher galt die Lehrmeinung, dass ein Gehirn unwiederbringlich geschädigt ist, wenn es bereits für mehrere Minuten nicht mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, geschweige denn für Stunden.