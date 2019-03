Streitfrage Impfpflicht: "Das würde die Gegner mobilisieren"

Woher kommt die auch heute noch verbreitete Angst vor der Schutzimpfung?

Die Impfgegnerschaft ist so alt wie die Impfung selbst. Mit der Einführung der ersten Impfung gab es bereits Kritik. Ende des 18. Jahrhunderts kam diese vor allem von religiösen, also kirchlichen Akteuren. Das Impfen wurde als Eingriff in Gottes Schicksal gesehen. Ende des 19. Jahrhunderts kam dann die Impfkritik aus der Lebensreformbewegung auf. Die Impfung wurde als unnatürlicher Eingriff in die Immunisierungs- und Abhärtungsprozesse des Körpers abgelehnt. Dieser Strang zieht sich im alternativen Milieu bis heute durch. Ein klassisches Argument ist, es sei viel besser, wenn das Kind die Krankheit durchmacht.

Gibt es noch andere Wurzeln moderner Impfskepsis?

Ein weiterer Strang ist die Angst vor dem allmächtigen Staat, die eben mit Impfpflichten eher hochkocht. Der heute wohl wichtigste Strang ist aber die Kritik an der Pharma-Industrie. Da gibt es Verschwörungstheorien, die Pharma-Industrie würde Impfstoffe vermarkten, die gar nichts bringen oder unsicher sind. Man muss dazusagen, diese Theorien sind über die Jahrzehnte durch einzelne tatsächliche Impfskandale befeuert worden.

Die damaligen Motive der Lebensreformbewegung sind ja verwandt mit jenen heutiger impfskeptischer Eltern, die ihre Kinder häufig nach reformpädagogischen und alternativmedizinischen Konzepten erziehen.

In Deutschland gibt es das böse Wort vom „Seuchenherd Prenzlauer Berg“. Das ist in Berlin jener Stadtteil, in dem eher wohlhabende Eltern aus dem alternativen Milieu leben. Tatsächlich gab es dort mehrere Masernausbrüche. Akademische Abschlüsse und ein individueller Lebensstil gehen beim Thema Impfen eher einher mit einer gewissen Skepsis und Zurückhaltung.