Neurologie: Warum mehr Behandlungskapazitäten notwendig sind

Derzeit im Spitzenfeld

Österreich zählt bei der Qualität der Schlaganfallversorgung zu den fünf besten Ländern in Europa. Dies hängt mit dem flächendeckenden Netz von Schlaganfalleinheiten - 39 sind es derzeit - zusammen, die das gesamte Bundesgebiet abdecken. "Vor mehr als 20 Jahren war ein Schlaganfall eine unbehandelbare Krankheit", sagt Dimitre Staykov, Leiter der Neurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Heute ist das ganz anders:

Mehr als 20 Prozent der Patienten erhalten eine intravenöse gerinnselauflösende Therapie (Thrombolyse), dieser Prozentsatz könnte aber auf 30 Prozent gesteigert werden. Für diese Therapie gibt es ein Zeitfenster von rund viereinhalb Stunden, je früher sie aber angewandt wird, desto besser ist es.

Bei großen Gefäßverschlüssen mit Gerinnseln (Thromben), die länger als acht Millimeter sind, reicht diese Therapie allerdings nicht aus. Diese Blutpfropfen können in vielen Fällen mechanisch entfernt werden: Zumeist über einen Zugang im Leistenbereich wird ein Katheter bis zu dem Verschluss herangeführt. "Dann wird der Thrombus eingefangen und herausgezogen." Rund zehn Prozent der jährlich 24.000 Schlaganfall-Patientinnen und Patienten haben einen derart großen Verschluss.

Längeres Zeitfenster

Bisher war man bei der zweiten Methode von einem Zeitfenster von maximal rund sechs Stunden ausgegangen. Zwei neue Studien zeigten allerdings, dass der Behandlungszeitraum in bestimmten Fällen auf 16 bis 24 Stunden ausgeweitet werden kann. "Das sind Patienten, bei denen der Hirninfarkt noch nicht so weit fortgeschritten ist und das Gewebe rundherum zwar minderdurchblutet, aber noch nicht von dem Infarktgeschehen betroffen ist", sagt Staykov. Ein bis vier Prozent aller akuten Infarktpatienten könnten von diesem verlängerten Infarktfenster profitieren. Aber der Neurologe betont auch: "Nach wie vor gilt: Zeit ist Hirn. Jede Sekunde zählt."

Trinka: "Die Thrombektomie (also die Gerinnselentfernung durch mechanisches Herausziehen, Anm.) ist derzeit eine der wirksamsten Therapien, die wir in der Medizin haben." Österreichweit ist sie derzeit in neun darauf spezialisierten Zentren möglich: Die Kapazitäten in diesen Zentren müssten ausgebaut und weitere in Österreich eingerichtet werden, betont Trinka.